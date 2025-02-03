Kocaeli'de Emlakçı Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika
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Kocaeli'de Emlakçı Dolandırıcılığı İddiası

Kocaeli\'de Emlakçı Dolandırıcılığı İddiası

Kocaeli'de emlakçı O.K., köylülerden vekalet alarak 800 milyon TL'lik arsalarını dolandırdığı iddia ediliyor.

03.02.2025 12:39
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Kocaeli'de "Dedelerinizden kalan arsaların intikal işlemlerini yapacağım" diyerek vekalet aldığı köylüleri dolandırdığı iddia edilen emlakçı hakkında şikayetler artıyor. Mağdur vatandaşlardan biri, "Bu şahıs şu an oturduğumuz evi bile satmış" dedi.

İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi ve çevre köylerde yaşayan köylüler, toplamda 400 dönümlük arazinin emlakçı O.K. tarafından usulsüz şekilde elinden alındığını öne sürdü. İddiaya göre, Kocaeli'de emlakçılık yapan O.K., Gökçeören ve çevre köylerde yaşayan 100'den fazla köylüye ait 800 milyon TL değerindeki arazileri, onlar adına intikal işlemlerini yapacağını söyleyerek üzerine aldı. Ancak köylüler, iyi niyetlerinin kötüye kullanıldığını öne sürerek dolandırıldıklarını iddia etti ve hukuki süreç başlattı.

"Tesadüfen öğrendik"

Gökçeören Sadıklar Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan Bahattin Beytar, yaşadıkları mağduriyetin tahmin ettiklerinden çok daha büyük olabileceğini ileri sürdü. Beytar, "Dededen kalma yerlerimizi intikal yapmak amacıyla bizden aldı. Niyetimizi kötüye kullanıp arsalarımızı satmış. Biz bunu tesadüfen öğreniyoruz. Bizden ayrı 3 köyde de mağdurlar var. Yaklaşık 300-400 dönüm arazi almış. Emlakçı O.K, vermiş olduğumuz vekaletleri bizden habersiz kötü niyetle kullanmıştır. Çevre köylerden de çok sayıda mağduriyet yaşayan olduğunu duyuyoruz. Toplam 800 milyon TL civarı dolandırdı hepimizi. Rakamın daha da yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Oturduğumuz evi bile satmış"

Mahalle sakinlerinden Turgay Kara, emlakçı O.K'nin atalarından, dedelerinden kalan arazileri kullanarak kendilerini dolandırdığını söyledi. Kara, "Gökçeören'de oturuyorum. O.K. adlı şahıs şuan oturduğumuz evi bile satmış. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şufa davası da açtık" ifadelerini kullandı.

"Hakkımda çıkan iddiaları asla kabul etmiyorum"

Hakkındaki dolandırıcılık iddialarına karşı açıklamalarda bulunan emlakçı O.K, "Bu işlemler 1990'lı yıllardan gelen hisseli taşınmazlarla ilgili. Veraset, vergi ilişiği, rayiç bedel ve intikal süreçlerinden geçtikleri için tapular el birliği halinde geliyor. 'Mallarımızı sattı' diyorlar ama tapu dairesinde bakılabilir, hisseleri hala üzerlerinde duruyor. Bendeki vekaletler ve sözleşmeler de elimde mevcut. Ortada yasa dışı bir durum yok. Hakkımda çıkan iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Emlakçı Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika

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