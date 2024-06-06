Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.K.'nın yakınları iş yerini bastı - Son Dakika
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Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.K.'nın yakınları iş yerini bastı

Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı. Olaylar amatör kameraya anbean yansırken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Darp edilen şahsın yakınları tarafından gerçekleştirilen kavga saniye saniye kaydedildi.

06.06.2024 12:59
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Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı. Çıkan olaylar amatör kameraya anbean yansırken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.K., eşi B.K.'dan şiddet görünce boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadının durumunu duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.K.'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darp edilen şahsın yakınları iş yeri bastı, sopalar havada uçuştu

Olayın ardından darp edilen B.K.'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Çeneyusu Millet Bahçesi'nin karşısında gerçekleşen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda kalabalık bir grubun kavga etti, yumruk ve sopaların kavgada kullanıldığı görülüyor. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.K.'nın yakınları iş yerini bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.K.'nın yakınları iş yerini bastı - Son Dakika
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