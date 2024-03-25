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Kocaeli'de geri dönüşüm ve boyacı dükkanında yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yan yana bulunan geri dönüşüm ve boyacı dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Başiskele ilçesi Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm ve boyacı dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken patlamaların da olduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, komple yanar vaziyette olan geri dönüşüm fabrikası ve boyacı dükkanını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.