Kocaeli'de Göreve Giderken Kaza Geçiren Polis Şehit Oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Göreve Giderken Kaza Geçiren Polis Şehit Oldu

Kocaeli'de göreve giderken trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Ordu'da defnedilecektir.

30.06.2024 02:01
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Kocaeli'de göreve giderken trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.

Kocaeli'nde 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Cemalcan şehit oldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan paylaşımda, "Kocaeli Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cemalcan Ev, 29 Haziran Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında görevli iken Kocaeli D-100 Karayolu üzerinde yaralamalı trafik kazası geçirmesi sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi pazar günü saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından, Ordu İli Gölköy İlçesi Kaleköy Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecektir" denildi.

"Ruhu şad, makamı ali olsun"

Kocaeli Valiliğince yapılan paylaşımda ise, "Şehidimiz memleketi Ordu'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında iken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan eV, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Pazar günü saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde şehidimiz için yapılacak töreninin ardından, baba ocağı olan Ordu'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev'e Allah'tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve polis teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı ali olsun" ifadeleri kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Göreve Giderken Kaza Geçiren Polis Şehit Oldu - Son Dakika


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