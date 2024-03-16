Kocaeli Başiskele\'de İş Yerinde Çıkan Yangında Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yerinde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs, yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Başiskele ilçesi Sanayi Sitesinde bulunan makine imalat, tamirat ve bakımı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik ısıtıcısından dolayı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, dükkanda kalan yabancı uyruklu işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ