Kocaeli'de Kaçak Ürün Operasyonu

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Kocaeli'de bir depo ve 2 araçta yapılan aramada, 3 bin 180 cinsel içerikli hap ve içecek, 940 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 165 dal puro ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Ağustos'ta Derince ilçesinde depo ve 2 araçta yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 165 dal puro, 50 elektronik sigara, 146 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ