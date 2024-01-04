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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonunda 111 Kilo Tütün ve 46 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonunda 111 Kilo Tütün ve 46 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda 111 kilo kıyılmış tütün, 48 bin dolu ve boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli\'de Kaçakçılık Operasyonunda 111 Kilo Tütün ve 46 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
04.01.2024 - 17:50,
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Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda 111 kilo kıyılmış tütün, 48 bin dolu ve boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün İzmit ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 5 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 111 kilo kıyılmış tütün, 16 bin dolu makaron, 32 bin boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonunda 111 Kilo Tütün ve 46 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonunda 111 Kilo Tütün ve 46 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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