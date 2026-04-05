Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Kamyonet Dereye Düştü, Sürücü Ağır Yaralandı

05.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te kamyonet demir korkulukları aşarak dereye düştü, sürücüye itfaiye ekipleri kalp masajı yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir korkulukları sökerek dereye düşen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde bilinci kapalı halde bulunan 43 yaşındaki sürücüye itfaiye ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yerinden sökülürken, araç dereye düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya inen itfaiye eri, araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan sürücü M.E.'ye dakikalarca kalp masajı yaparak adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kamyonetin demir korkulukları parçalayarak dereye uçtuğu anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin çalışması ve olay yeri, dron ile havadan da görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Olay, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:26:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kamyonet Dereye Düştü, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.