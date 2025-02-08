Kocaeli\'de Kanserle Mücadele Eden Küçük Kız Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nde yaşayan Giresunlu Murat Karaçam'ın 5 yaşındaki kızı Asya, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaeli'ne göç eden ve burada nakliye işi yapan Murat Karaçam'ın en küçük çocuğu olan Asya, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 2 yaşında kansere yakalanan Asya, tedavi sürecinde ailesi tarafından tüm imkanlar seferber edilerek tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak minik Asya, 5 yaşında hayata veda etti.

Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Asya Karaçam'ın cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi. Asya'nın cenazesi, Giresun Hacı Hüseyin Camiinde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Samanlıkkıranı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Murat Karaçam, kızının vefatıyla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kızıma 2 yaşındayken kanser teşhisi kondu. 3 yıl boyunca tedavi ettik ve her türlü imkanımızı kullanarak elimizden geleni yaptık. Ne yazık ki 5 yaşında kansere yenik düştü ve onu kaybettik" dedi. - GİRESUN