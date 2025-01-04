Kocaeli'de Kaza: 5 Genç Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaza: 5 Genç Yaralı

Kocaeli\'de Kaza: 5 Genç Yaralı

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilde yaralanan 5 genç, birbirinin durumunu kontrol etti.

04.01.2025 14:47
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beton bariyere çarpan otomobilde yaralanan 5 gencin yardımına ekipler koştu. Kendi canını unutan yaralı, tek tek arkadaşlarının ismini sayarak, "Size bir şey oldu mu? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Necat A.Y. idaresindeki 34 MJY 421 plakalı Honda marka otomobil, Kuruçeşme Batı İzmit Girişindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü Necat A.Y. ile yanında bulunan Taner Y., Yusuf K., H. İbrahim Ü. ve Ömer A. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, vatandaşların da yardımıyla yol kenarındaki yeşillik alana geçti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Otoyol jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kendi canını unuttu arkadaşlarından tek tek teyit aldı

Yaralanan sürücü Necat A.Y. tek tek arkadaşlarına seslenerek, "Size bir şey oldu mu? Ömer, Taner, İbrahim, Yusuf. Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı. Arkadaşları iyi olduklarını söyledikten sonra sürücü Necat rahat nefes alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kaza: 5 Genç Yaralı - Son Dakika

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