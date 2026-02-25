Kocaeli'de Kaza: Minibüs Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Kaza: Minibüs Sürücüsü Kaçtı

Kocaeli\'de Kaza: Minibüs Sürücüsü Kaçtı
25.02.2026 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, sürücü kaçtı.

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazaya karışan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir minibüs, 41 AEB 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halinde bulunan 41 B 1675 plakalı otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, hafif ticari araç içinde sıkışan yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla arabadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Kaza: Minibüs Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 01:44:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kaza: Minibüs Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.