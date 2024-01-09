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Kocaeli'de Kedi Sahiplenmek İsteyen Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kedi Sahiplenmek İsteyen Kadın Dolandırıldı

Kocaeli'de kedi sahiplenmek isteyen bir kadın, internet üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından dolandırıldı. Kadın, toplamda 3 bin 990 TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Dolandırılan kadın, ne parayı ne de kediyi alabildiğini söyledi. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı ve sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli\'de Kedi Sahiplenmek İsteyen Kadın Dolandırıldı
09.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:05
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Kocaeli'de kedi sahiplenmek isteyen kadın, internet üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından dolandırıldı. Toplamda 3 bin 990 TL dolandırılan kadın, "Ne parayı ne de kediyi alabildim, şikayetçiyim" dedi.

Kedi sahiplenmek isteyen M.Ç.B. isimli kadın, internette gördüğü sayfa üzerinden şahıslarla iletişim kurdu. İddiaya göre şahıslar, kedi için ücret almadıklarını söyledi ancak evcil hayvanların naklini sağlayan pet taksi için ücret talep etti. Bunun üzerine M.Ç.B., verilen banka hesabına ilk olarak bin 790 TL yatırdı. Bir süre sonra şahıslar, paranın havuza düştüğünü söyleyerek, tekrardan ücret istedi. M.Ç.B. toplamda 2 bin 200 TL para gönderdi. Şahısların kendisinden sürekli para talep etmesinden şüphelenen M.Ç.B. dolandırıldığını anladı. M.Ç.B.'nin şikayeti üzerine 2 şahıstan M.K. yakalandı, diğer şüpheli M.K. ise yakalanamadı. İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ne parayı ne kediyi alabildim"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Salonda mağdur M.Ç.B. hazır bulunurken, sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Başından geçenleri anlatan M.Ç.B., "Olay tarihinde kedi sahiplenmek istedim. Bunun üzerine internet üzerinden araştırma yaparak gördüğüm site ile temas sağladım. Şahıslar, hayvanı ücretsiz olarak verdikleri ancak pet taksi ücreti gerektiğini söylediler. Kendilerine inandım ve benden istedikleri bin 790 TL'yi verilen İBAN adresine yolladım. Ancak bir süre sonra şahıslar, paranın havuza düştüğünü söyleyerek tekrardan para istedi. Bin ve bin 200 TL iki ödeme daha yaptım. Bu sefer de hesabın bloke edildiğini söyleyip tekrar para istediler. Sürekli para istemelerinden şüphelenerek dolandırıldığımı anladım. Şahıslar sahte diploma da kullanıyorlarmış. Ne parayı ne de kediyi alabildim, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık M.K. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kedi Sahiplenmek İsteyen Kadın Dolandırıldı - Son Dakika


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