Kocaeli'de Kendisine Küsen Koca, 2 Bebeği Rehin Aldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kendisine Küsen Koca, 2 Bebeği Rehin Aldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisine küserek evi terk eden eşine sinirlenen bir koca, 2 bebeğini bıçakla rehin aldı. Özel Harekat Polisi'nin operasyonu sonucunda çocuklar kurtarıldı. Olayın ardından koca gözaltına alındı.

24.06.2024 17:09
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisine küserek evi terk eden eşine sinirlenen koca, 2 bebeğini rehin aldı. Özel Harekat Polisi'nin operasyonu ile çocuklar kurtarıldı.

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokakta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat S., küserek evi terk eden eşine sinirlenerek çocuklarını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ferhat S.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Olayı duyan ve ikamete gelen Damla S.'de eşini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Elinde bıçakla cama çıkarak eşinin eve gelmesini isteyen Ferhat S.'yi özel harekat polisi operasyonla etkisiz hale getirirken rehin alınan bebekler ise kurtarıldı. İlk kontrolleri yapılan bebeklerin herhangi yaralanmaları olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin Ferhat S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ferhat S.'nin dün eşini darp ettiği, bunun üzerine Damla S.'nin evi terk ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Derince, Kocaeli, Aile İçi Şiddet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kendisine Küsen Koca, 2 Bebeği Rehin Aldı - Son Dakika

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