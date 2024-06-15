Kocaeli'de Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

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KOCAELİ (İHA) – Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

9 günlük Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Kurban bayramına son 1 gün kala akıcı yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. - KOCAELİ