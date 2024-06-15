Kocaeli'de Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Kocaeli'de Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

Kocaeli TEM Otoyolu'nda Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor. Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve emniyet kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

15.06.2024 09:35
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KOCAELİ (İHA) – Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

9 günlük Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Kurban bayramına son 1 gün kala akıcı yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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