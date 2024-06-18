Kocaeli'de Mezarlıkta Asılı Halde Bir Kişi Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de Mezarlıkta Asılı Halde Bir Kişi Bulundu

Kocaeli'de Körfez Mezarlığı'nda bir kişi ağaçta asılı halde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

18.06.2024 23:43
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Kocaeli'de mezarlıkta bir kişi ağaçta asılı halde bulundu. Yapılan inceleme şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Mezarlığı'nda meydana geldi. Bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyarette gelen vatandaşlar, bir kişinin ağaçta asılı olduğu görünce ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde sonra şahıs morga kaldırıldı. Asılı halde bulunan kişinin 35 yaşındaki Erhan A. olduğu ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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