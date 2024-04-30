Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde minibüs çalan 2 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüs çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan tarihinde Körfez ilçesinde Hyundai marka minibüs çalındı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.B. ve S.E. oldukları, çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri tespit edildi. Polisin operasyonu neticesinde olayı gerçekleştiren H.B., Körfez ilçesinde, S.E. ise İstanbul'da çalınan minibüsle birlikte yakalandı.

Minibüs sahibine teslim edilirken 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ