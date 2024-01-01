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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı

Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen motosiklet kazasında, hafif ticari aracın altında kalan sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hafif ticari aracı kendi imkanlarıyla kaldırarak, sürücüyü kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

Kocaeli\'de Motosiklet Kazası: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı
01.01.2024 - 01:11,  Güncelleme: 01:13
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Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında motosiklet, hafif ticari aracın altında kaldı. Feci kazayı gören vatandaşlar, hafif ticari aracı kendi imkanlarıyla kaldırarak, altında kalan sürücüyü kurtardı. Ağır yaralanan motosikletli ve savrulan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 34 AR 1732 plakalı motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçen B.G. hakimiyetindeki 41 RU 424 hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü M.D. hafif ticari aracın altında kaldı. Motosikletin arkasındaki yolcu F.Ü. ise yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar hafifi ticari arac, başka araç lastikleriyle kaldırarak, yaralanan M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tramvay seferleri de aksadı. Kazaya karışan motosiklet ve hafifi ticari aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri kaldığı yerden devam etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı - Son Dakika


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