Kocaeli'de narkotik ekipleri son bir haftada 143 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Kocaeli'de narkotik ekipleri son bir haftada 143 şüpheliyi yakaladı

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Kocaeli\'de narkotik ekipleri son bir haftada 143 şüpheliyi yakaladı
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Kocaeli\'de narkotik ekipleri son bir haftada 143 şüpheliyi yakaladı
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Kocaeli'de narkotik ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 kilo 742 gram uyuşturucu, 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ele geçirildi, uyuşturucunun otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü.

Kocaeli'de narkotik ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu madde, 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucunun otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram çeşitli uyuşturucu madde, 22 uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, uyuşturucu maddenin otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise odada bulunan kutudan uyuşturucu maddeler ve hassas terazi çıkarken, paketlenmiş altınların ise küçük cüzdanda bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de narkotik ekipleri son bir haftada 143 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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