Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilçesinde devam eden orman yangını havadan görüntülendi.
Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. 61 araç ve 141 personelle yapılan müdahaleler devam ederken, yangının etkili olduğu alanlar dron ile havadan görüntülendi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Orman Yangını Havadan Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?