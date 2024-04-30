Kocaeli'de Otobüs Şoförü ile Yolcular Arasında Tartışma - Son Dakika
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Kocaeli'de Otobüs Şoförü ile Yolcular Arasında Tartışma

Kocaeli\'de Otobüs Şoförü ile Yolcular Arasında Tartışma

Kocaeli'de bir otobüs şoförü, yolcularla tartışırken ani fren yaparak bir kadının yere düşmesine sebep oldu. Yaşlı kadın, şoföre tepki göstererek şikayetçi olduğunu belirtti. Tartışma anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

30.04.2024 12:09
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Kocaeli'de iddiaya göre yolcularla tartışan ve telefonda biriyle tartıştığı sırada ani fren yaptığı iddia edilen otobüs şoförü kadın yolcunun yere düşmesine sebep oldu. Yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste ipler gerildi. Şoföre öfkelenen yaşlı kadın, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dedi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonda biriyle kavga etti. Yolcularla da tartışan sürücünün ani fren yapmasıyla da 69 yaşındaki kadının yere düşerek hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı kadın düştüğü yerden yolcular tarafından kaldırıldı. Yolculardan biri, şoförün yanına giderek tepki gösterdi. Diğer yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste gergin anlar yaşandı. Bu anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. Tartışma anlarının yer aldığı görüntülerde, yere düşen yaşlı kadının otobüs şoförüne seslenerek, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dediği de duyuldu.

Yolcular ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Otobüs Şoförü ile Yolcular Arasında Tartışma - Son Dakika

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