Kocaeli'de Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Kocaeli\'de Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, bariyere çarpan otomobil tırın altına girdi. Otomobilin sürücüsü, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Turgay Arıcan'ın cenazesi bugün defnedilecek.

23.02.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarptıktan sonra tırın altına giren otomobilin sürücüsü 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Şubat'ta Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Turgay Arıcan (25) idaresindeki 41 ST 532 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan otomobil, aynı istikamette giden Ü.A. hakimiyetindeki 25 LT 445 plakalı DAF marka tırın dorsesinin altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle tır ve otomobil 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Turgay Arıcan, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Arıcan'ın cenazesi bugün Alikahya Hayırseverler Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından defnedilecek - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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