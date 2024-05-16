Kocaeli'de pankart gizemi: Herkes Nurettin'i merak etti - Son Dakika
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Kocaeli'de pankart gizemi: Herkes Nurettin'i merak etti

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankartla ilgili vatandaşlar konuştu. Pankartı asan şahsın zaman zaman etrafa rahatsızlık verdiği iddia edilirken, olayın sebebi ise merak konusu oldu. Pankartın asıldığı binanın bir süredir boş olduğu, şahsın ise binanın sadece bir bölümünü kullandığı öğrenildi. Vatandaşlar, pankartın neden asıldığını ve Nurettin'in kim olduğunu merak ediyor.

16.05.2024 14:12
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Kocaeli'de pankart gizemi: Herkes Nurettin'i merak etti

"Daha önce böyle bir pankarta denk gelmedim"

"Herkes Nurettin'i merak etti. Nurettin ismini verdiğine göre şahsi mesele olduğunu düşünüyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankartla ilgili vatandaşlar konuştu. Pankartı asan şahsın zaman zaman etrafa rahatsızlık verdiği iddia edilirken, olayın sebebi ise merak konusu oldu.

Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Merak konusu olan pankart, bir süre sonra binadan indirildi. Pankartın asıldığı binanın bir süredir boş olduğu, şahsın ise binanın sadece bir bölümünü kullandığı öğrenildi.

"Herkes Nurettin'i merak etti"

Pankarttaki yazıyı görünce şaşırdığını söyleyen Seyhan Altın, "Nurettin isimli kişiyi tanımıyorum. Ne amaçla pankartın asıldığını bilmiyorum. Herkes Nurettin'i merak etti. Nurettin ismini verdiğine göre şahsi mesele olduğunu düşünüyorum. Belki alacak verecek meselesidir. Nurettin isimli kişinin önemli biri olduğunu, siyasetçi veya politikacı olduğunu düşünmüyorum. Politikacı olsaydı, isim ve soy isim verirdi. Şahsi mesele olmasaydı pankartı duvarına asmaz, daha açık alana asardı. Daha önce böyle bir pankarta denk gelmedim ama televizyonda kiracısını çıkaramayan ev sahibinin beddua yazdığını hatırlıyorum. Belki böyle bir şey de olabilir. Kiracıysa ev sahibine yönelik yazmış olabilir. Pankart asılması çok ilginç geldi. Sorunlar daha medeni yollarla halledilebilir bence. Olayın beddua ile dışarıya vurulması hoş değil. Hele sebepsiz beddua ise geri döner. Hiç hoş olmamış yaptığı ama neden böyle bir işe kalkışmış ben de çok merak ettim. ya alacak verecek meselesi ya da ev sahibi kiracı çatışmasıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Şahsın akli dengesi yerinde değil"

İsmini vermek isteyen bir vatandaş ise pankartı asan şahıstan korktuğunu ifade ederek, "Şahıs, karşınıza alıp konuşabileceğiniz biri değil. 'Allah belanı versin Nurettin' yazısını görünce takıntılı olduğu için hemen iş yerimize geri döndük. Konuşursak bize rahatsızlık verir. Bağırıyor, okula da rahatsızlık veriyor. Şikayet üzerine polis geliyor, bakıyor akli dengesi yerinde değil bırakıp gidiyor. Kimseye bir zararı olmuyor, bağırıyor, çağırıyor. 4 yıldır şahıs burada yaşıyor. O bina 4-5 senedir boş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de pankart gizemi: Herkes Nurettin'i merak etti - Son Dakika

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