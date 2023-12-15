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Kocaeli'de PKK/PYD Üyesi Yabancı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de PKK/PYD Üyesi Yabancı Şüpheli Yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de PKK/PYD Üyesi Yabancı Şüpheli Yakalandı
15.12.2023 - 18:04,
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Kocaeli'de PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.E.A., 13 Aralık'ta yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hakkında DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.P. ise 11 Aralıkta Gebze'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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