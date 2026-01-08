Kocaeli'de şiddetli rüzgar 12 metrelik ağacı devirdi: Yol trafiğe kapandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

08.01.2026 10:39  Güncelleme: 10:48
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, etkili olan rüzgar nedeniyle 12 metrelik bir ağaç devrildi. Ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerken, elektrik ve telefon hatları koptu. Olayda can kaybı yaşanmadı, ekipler devrilen ağacı keserek bölgedeki trafiği yeniden açtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki 12 metre uzunluğundaki selvi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrik ve telefon hatları koparken, sokak araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgedeki doğal gaz hattında da kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede herhangi bir sızıntı veya risk durumuna rastlanmadı.

Kesilen ağaç parçaları, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gübreye dönüştürülmek üzere geri dönüşüm alanına götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

