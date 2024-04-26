Kocaeli'de Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli\'de Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı dolandıran, hesaplarında 52 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen 56 şüpheliden 49'u adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin sahte ilanlar koyarak müştekilerle aldatıcı görüşmeler yaptığı ve elde ettikleri parayı kripto para birimlerine çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

26.04.2024 10:00
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Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı dolandıran, hesaplarında 52 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen 56 şüpheliden 49'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, siber suçların men ve takibine yönelik yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

52 milyonluk para trafiği

Belirtilen yöntemlerle yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin değişik suçlardan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. 49 şüpheli ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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