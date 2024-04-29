Kocaeli'de Sıkışan Sincap İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Sıkışan Sincap İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli\'de Sıkışan Sincap İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 duvar arasına sıkışan bir sincap, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak doğaya salındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sincabı sıkıştığı yerden çıkararak tekrar özgürlüğüne kavuşturdu.

29.04.2024 11:01
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Kocaeli'de 2 duvar arasına sıkışan sincap itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sincap kurtarılarak doğaya salındı.

Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi Seymenbaşı Caddesi yakınlarında sesler duyan vatandaşlar, sesin olduğu yöne doğru gitti. 2 duvar arasına sıkışan sincabı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sincabı uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkararak tekrardan doğaya saldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Sıkışan Sincap İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Sıkışan Sincap İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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