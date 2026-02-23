Kocaeli\'de Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında işlem başlatılan şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 Sayılı Kanun'a aykırılık suçlarından hakkında işlem başlatılan M.C.D. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Adreste yapılan aramada 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Aramada ayrıca hassas terazi, daralı ağırlığı 36,09 gram olan uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan çok sayıda aparat bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin yarın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ