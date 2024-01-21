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Kocaeli'de silahla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de silahla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde bulunan 8 çocuk babası 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kocaeli\'de silahla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti
21.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:05
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde bulunan 8 çocuk babası 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.

Karabulut'un 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de silahla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de silahla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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