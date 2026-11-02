Kocaeli'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı

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Kocaeli\'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı
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Kocaeli\'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de narkotik ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik kannabinoid ve 552 sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi, 3 bin 365 liraya el konuldu.

Kocaeli'de narkotik ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik kannabinoid, 115 gram muhtelif uyuşturucu madde ve 552 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 tabanca, 6 fişek ve 1 hassas terazi bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 liraya da el konuldu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, narkotik ekiplerinin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği, şüphelilerin bulunduğu alanlarda arama yaptığı görülüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikKocaeliGüncelSon Dakika

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