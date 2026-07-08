Kocaeli'de Tarla Kavgası: 20 Yıl Hapis İsteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Tarla Kavgası: 20 Yıl Hapis İsteniyor

Kocaeli\'de Tarla Kavgası: 20 Yıl Hapis İsteniyor
08.07.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarla otları yüzünden çıkan kavgada, yaşlı kuzenini ağır yaralayan sanık için hapis cezası talep edildi.

Kocaeli'de 2022 yılında tarladaki otların biçilmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada 78 yaşındaki kuzenini tüfek dipçiğiyle darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ağır yaralanan müşteki ise olaydan 3 yıl sonra hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 10 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda, akraba ve tarla komşusu olan Y.A. (69) ile olay tarihinde 78 yaşında olan Recep Arık arasında tarladaki otların biçilmesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., traktördeki Recep Arık'ın elinden tüfeğini aldı ve müştekiyi tüfeğin dipçiğiyle yüzüne vurarak darp edip ağır yaraladı. Alınan sağlık raporlarında, Recep Arık'ın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, hayati fonksiyonlarının ağır derecede etkilendiği ve yüzünde kalıcı iz oluştuğu belirtildi.

"Bana haksız şekilde vuran, öldürmeye çalışan sanıktan şikayetçiyim"

Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan ve hayati tehlike geçiren Recep Arık, olaydan yaklaşık 3 yıl sonra, 2025 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Recep Arık, vefatından önce 27 Mart 2025'te görülen duruşmadaki ifadesinde, haksız saldırıya uğradığını belirterek sanıktan şikayetçi olmuştu. Arık, "Kafamdan yaralandım, beyin ameliyatı geçirdim. Rahatsızlığım hala devam etmektedir. Sanığa tahrik edici söz söylemedim. Bana haksız şekilde vuran, öldürmeye çalışan sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"Seni geberteceğim' dedi, tüfek çıkardı"

Tutuksuz sanık Y.A. ise önceki celselerde alınan savunmasında, müştekinin kendisine küfrederek tüfek doğrulttuğunu, kendisini korumak amacıyla müdahale edip tüfeği elinden aldığını iddia ederek, "Müşteki amcamın oğlu olur. Aramızda daha önce tartışma öncesinde olmuştu. Bundan dolayı görüşmüyorduk. Akrabamız İsmail A. haberim olmadan benim ve müştekinin bahçesini biçmiş. Müştekinin bahçesinin az bir kısmını manevra yapacağı yerleri biçmiş, müşteki beni gördüğünde sinkaflı küfür ederek, 'Benim yerimi biçmişsin' dedi. Haberim olmadığını söyledim ancak küfür etmeye devam etti. Eve gideceğim sırada 'Seni geberteceğim' dedi. Pantolonun paçasına tüfeği sarmış, bunu çıkarıp bana doğrulttu. Traktöre atladım. Kendisine müdahale ettim. Yumruk ile vurdum. Burnu kanamaya başladı. Tüfeği elinden aldım. Traktörden inerek buradan ayrıldım. Tüfek ile bir yere ateş etmedim" diye konuştu.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Y.A.'nın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Tarla Kavgası: 20 Yıl Hapis İsteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:27:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tarla Kavgası: 20 Yıl Hapis İsteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.