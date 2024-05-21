Kocaeli'de tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı

Kocaeli\'de tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapan bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde çarpışmanın anları yer aldı.

21.05.2024 15:38
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde U dönüşü yapan tır ile otomobilin çarpışması neticesinde 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.'nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde U dönüşü yapmaya çalışan tır ile otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı - Son Dakika

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