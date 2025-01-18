Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Çarpışan 2 araç takla attı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta çarpışan 2 araç takla attı, meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.B. idaresindeki 41 APH 805 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kavşaktan döndüğü esnada N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araçta takla attı. Otomobil ters dururken, hafif ticari araç ise yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü N.A'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü N.A., S.B. ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.B. ve A.K'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz gale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.