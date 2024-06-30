Göreve giderken kaza geçiren polis memurundan acı haber geldi

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Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu. Şehit Cemalcan Ev, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli'nde, 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.