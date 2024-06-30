Göreve giderken kaza geçiren polis memurundan acı haber geldi - Son Dakika
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Göreve giderken kaza geçiren polis memurundan acı haber geldi

Göreve giderken kaza geçiren polis memurundan acı haber geldi

Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.

30.06.2024 08:40  Güncelleme: 09:43
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Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu. Şehit Cemalcan Ev, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli'nde, 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı.

Göreve giden polis memuru kazada şehit düştü

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kocaeli, trafik, Ordu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göreve giderken kaza geçiren polis memurundan acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Özden: Rabbim ailesine sabırlar versin mekanı cennet olsun inşallah. 54 0 Yanıtla
  • alkan akkoyn: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun öğle namazından sonra bizim buradan cenazesi kaldırılacak 13 0 Yanıtla
  • Beyhan Mankaoglu: Allah rahmet eyle sinde önüne geçeni şehit deniliyor kaza geçirince Şehid olmaz şehit olmak okadar kolay değil 5 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Allah rahmet eylesin geride kalanlara Allah acısın 5 0 Yanıtla
  • Enes Dörter: Mekanı cennet olsun 5 0 Yanıtla
  • Atilla Avan: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum m... 1 0 Yanıtla

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