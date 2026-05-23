Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 700 bin sentetik ecza hap ile yaklaşık 3 milyon hap üretilebilecek ham madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 2 hafta süren çalışmalar sonucu büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen operasyona, Kocaeli İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Gebze Cumhuriyet Savcılığı ile Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu üretimi ve dağıtımı yaptığı değerlendirilen şebeke çökertildi.

Nakliye aşamasında uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Darıca'da tırda yapılan incelemelerde sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandığı değerlendirilen Darıca'daki iş yeri ve eklentilerine de baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda sentetik hap üretiminde kullanılan makineler bulundu. Operasyonun devamında, hapların saklandığı tespit edilen Gebze ilçesindeki ikamette yapılan aramalarda da muhtelif miktarda sentetik ecza hapına el konuldu.

3 milyon sentetik ecza hap üretebilecek kadar ham madde ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda toplam 264 kilogram sentetik ecza yapımında kullanılan ham madde (3 milyon sentetik ecza hap üretebilecek kadar), aklaşık 1 milyon 700 bin sentetik hap, 19 makine ve cihaz ele geçirildi. Olayla bağlantılı 9 şahıs yakalanırken, 1 şahıs tutuklandı, 8 şahıs ise gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

"1 milyon 700 bin sentetik hap ele geçirildi, 3 milyon hap üretilebilecek kadar ham maddeye el konuldu"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Kocaeli Narkotik Şubemizin yaklaşık iki haftadır yaptığı çalışma neticesinde uyuşturucu şebekesi çökertildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 3 milyon hap üretilebilecek kadar ham maddeye de el konuldu. Bununla ilgili şu anda 9 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı ve Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde, Gaziantep İstihbarat Müdürlüğü ile Kocaeli İstihbarat Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla başlayan operasyonu bugün itibarıyla sonlandırdı" dedi.

"Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, sokaklara düştüğünde binlerce gencimizi zehirleyebilecek düzeydeydi"

Ekipleri tebrik eden Karaduman, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. Kocaeli halkının huzurunu, güvenliğini ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan uyuşturucu şebekeleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Bugün yapılan operasyon çok önemli. Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, sokaklara düştüğünde binlerce gencimizi zehirleyebilecek düzeydeydi. Bu nedenle arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mücadelemizi hem sokak satıcılarına hem de organize uyuşturucu şebekelerine yönelik olarak kesintisiz sürdüreceğiz. Ele geçirilen ürünlerin bir kısmı ikamette, bir kısmı ise piyasaya sürülmek üzere nakliye aşamasındaydı" diye konuştu. - KOCAELİ