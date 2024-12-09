Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama

Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 144 şahsa işlem yapıldı, 18'i tutuklandı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

09.12.2024 13:01
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Kocaeli'de son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 02-08 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 120 olayda 144 şahsa adli işlem başlatıldı, bu şahıslardan 18'i tutuklandı. Şahıslardan 122'si serbest, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 654 gram skunk, bin 580 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 155 gram esrar, 115 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 90 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 40 bin 900 TL, 44 adet fişek ve 3 adette hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aynı tarihler arasında şehirde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise; 8 olayda 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 13 şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verilen operasyon ve uygulamalarda; 11 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 15 gram skunk ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika

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