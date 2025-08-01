Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 343 sentetik ecza, 239 kök kenevir bitkisi, 3 kılıç ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu çerçevede, 29-31 Temmuz'da Başiskele, Kartepe ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 343 sentetik ecza, 239 kök kenevir, 157 gram skunk, 78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 kılıç ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ