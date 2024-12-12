Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak uyuşturucu ele geçirildi.

12.12.2024 21:47
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Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik Derince ve Körfez ilçelerinde çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.C., D.B. ve Z.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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