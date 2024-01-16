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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid, metamfetamin, kokain, esrar, ecstasy, sentetik ecza, tabanca, fişek, hassas terazi ve para ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
16.01.2024 - 21:34,  Güncelleme: 21:36
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Kocaeli'de polis ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerde yapılan aramada 1 kilo 457 gram sentetik kannabinoid, 724 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 gram esrar, 102 ecstasy, 6 sentetik ecza, 3 tabanca, 8 fişek, 5 hassas terazi, 2 bin 850 TL para ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden K.A. isimli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.A, D.A, F.K. ve S.Ç. tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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