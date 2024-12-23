Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

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Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde polis ekiplerince yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Derince ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 363 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli hakkında TCK 191'den işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 6 şüpheliden G.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.Ç., E.Ç., A.Y., E.D. ve K.A. adlı şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ