Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 384 gram skunk, 25 gram kokain, 1 hassas terazi ve 20 bin TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 4'ü hakkında TCK'nin 191'inci maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.P., B.C.A., U.G., A.K. ve B.S. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan B.A. da ekiplerce yakalandı. B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.