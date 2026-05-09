Kocaeli\'de Uyuşturucu Partisi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli’de bir evde toplanan grupta bulunan E.A., fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Koçal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir grup, evde bir araya gelerek uyuşturucu kullandı. Bu sırada grupta bulunan E.A., aniden fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde E.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri adrese geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından E.A.’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.