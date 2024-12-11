Kocaeli'de Yangın paniği

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Alev alev yanan ev ekipleri seferber etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın üçüncü katı alevlere teslim oldu.

Yangın, 21.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı binada yangın çıktı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip bölgeye intikal ederken, vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre de kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.