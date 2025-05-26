Kocaeli\'de Yaya Kazası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin çaptığı yaya, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Denizciler Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol geçit bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 34 ECJ 532 plakalı Honda marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü H.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ