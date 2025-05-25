Kocaeli\'de Yürüyen Merdivenler Tehlikeli Oyun Alanına Dönüştürüldü

Kocaeli'de iki kişi, yürüyen merdiveni adeta lunapark aletine çevirdi. Yürüyen merdivenin bant kısmına binerek kayan çocukların tehlikeli oyunu, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenler, kişi ya da kişiler tarafından çirkin görüntülere maruz kalıyor. Özellikle dezavantajlı gruplar için hayati öneme sahip asansör ve yürüyen merdivenlerde kaydedilen son görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bir üst geçitte güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 çocuğun yürüyen merdivenleri kullanma biçimi tehlikeli anlara sahne oldu. Çocukların yürüyen merdivenleri kullanmak yerine yürüyen merdivenlerin tutunma bandına binerek kaymaları ve bunları eğlenceye dönüştürmeleri tepki çekti.

Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ayrıca ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen ve olumsuz hareketlerde bulunan kişiler için yasal işlem başlatılıyor. Hizmette aksamaların etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla kamera ve izleme sistemleri ile takibi yapılıyor. - KOCAELİ