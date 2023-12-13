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Kocaeli'de Yüzer Havuz Battı, İnsanlar Denize Atladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yüzer Havuz Battı, İnsanlar Denize Atladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi'ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü. Olayda 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli\'de Yüzer Havuz Battı, İnsanlar Denize Atladı
13.12.2023 - 22:33,
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi'ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü.

Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Yachtley Tersanesi'nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtarıldı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Batan yüzer havuzdan denize atladılar

Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez'ine atlayan kişilerin olduğu görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Başiskele, Kocaeli, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Yüzer Havuz Battı, İnsanlar Denize Atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Yüzer Havuz Battı, İnsanlar Denize Atladı - Son Dakika
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