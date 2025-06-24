Kocaeli\'de Zabıta İntiharı Sonrası Belediye Başkanı Yaralandı

Kocaeli'de intihar eden zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akşam saatlerinde Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim D. (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak intihar etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim D. ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başkan Bıyık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam belediyemizde yaşanan elim hadise sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildim. Çok şükür, hayati riskim yok. Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım. Arayıp soran, dua eden tüm dostlarıma, akrabalarıma ve kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Olay sırasında hayatını kaybeden zabıta personelimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, belediyeden yapılan açıklamada da, "Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denilmişti. - KOCAELİ