Kocaeli\'de Zincirleme Kaza: Kimse Yaralanmadı

Kocaeli TEM Otoyolu'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Kuruçeşme Hatipköy mevkiinde meydana geldi. 2 tır, 5 otomobil ve bir minibüs olmak üzere toplam sekiz araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücü ve yolcuları kontrol etti, şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan bir tır sürücüsü, "Önümüzdeki aracın ani fren yapması neticesinde toplam 8 araç kazaya karıştı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ