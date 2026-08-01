Kocaeli’deki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli’deki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

Kocaeli’deki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 hektarlık alana yayıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 hektarlık alana yayıldı. Helikopter destekli müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, Dilovası ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ormanlık alana girmelerinin zorlanması sebebiyle helikopter desteği istendi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Havadan ve karadan müdahale

Bölgede inceleme yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Saat 13.30 gibi yangın başladı. Ekipler hemen söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor. Jandarmanın söndürme helikopteri de geldi ve havadan da müdahale edildi" dedi.

Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ise "Yangının neyden çıktığını henüz söylemek mümkün değil. Ekipler soğutma çalışmasını devam ediyor. 10 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz" diye konuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yangına Bursa'dan gönderilen jandarma helikopterinin havadan destek verdiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, valilik, emniyet, Orman Bölge Müdürlüğü ve kaymakamlık başta olmak üzere tüm kurumların koordineli şekilde söndürme çalışmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Dilovası, Kocaeli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli’deki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:50
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
16:37
TikTok’ta rezil paylaşımları vardı Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:37:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli’deki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.