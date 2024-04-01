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Kocaeli Derince'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli Derince'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli Derince\'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

01.04.2024 18:08  Güncelleme: 18:11
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın etraftaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.15 sıralarında Çenedağ Mahallesi Gülsüm Sokak'taki 2 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Gökyüzüne yükselen dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Derince'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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