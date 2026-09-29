Kocaeli Derince\'de ders sırasında tavan sıvaları düşen okulda 3 öğrenci yaralandı

Kocaeli Derince'de ders sırasında tavan sıvaları düşen okulda 3 öğrenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda ders sırasında tavan sıvaları düştü, 3 öğrenci yaralandı. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikeleri yok, inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ortaokulda ders işlendiği esnada sınıfın tavan sıvalarının düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfın tavanındaki sıvalar düştü. Olayda sınıftaki 3 öğrenci yaralandı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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