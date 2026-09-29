Kocaeli Derince\'de ders sırasında tavan sıvaları düşen okulda 3 öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ortaokulda ders işlendiği esnada sınıfın tavan sıvalarının düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfın tavanındaki sıvalar düştü. Olayda sınıftaki 3 öğrenci yaralandı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.